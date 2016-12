Iturbe, fra Juve e Verona si tratta ancora

23:07 - Stretta finale fra Juventus e Verona, che continuano a trattare per Iturbe. L'attaccante è molto vicino a vestire la maglia bianconera, ma vanno sistemati i dettagli: balla ancora un milione fra l'offerta di Marotta e la richiesta degli scaligeri. Il Milan si è tirato indietro perché considera troppo alti i costi dell'operazione. Nel mirino bianconero anche Romulo, giocatore che piace a Conte e può ricoprire diversi ruoli.



L'accordo per Iturbe sarà trovato a quota 25 milioni grazie allo sconticino concesso dal club gialloblu, che all'inizio chiedeva 30 milioni, e agli sforzi di Marotta, salito per ora fino a 24. Lo stesso Iturbe, su Twitter, ha preannunciato il buon esito della trattativa: "Paienza, manca poco al colpo finale". Bisognerà comunque rivedersi, anche se - contrariamente alle attese - la Juve non dovrebbe inserire Quagliarella nella discussione. L'agente del giocatore, avvocato Bozzo, per ora non ha parlato col Verona e attende le mosse del Torino. A Iturbe, invece, sarà offerto un contratto quinquennale da 1,5 a stagione più bonus (si arriverà a 2,5 circa). Poi c'è la pista Romulo, che la Juve segue da tempo.Chiuso l'affare Iturbe, Marotta si concentrerà poi sull'altro grande obiettivo di mercato. Da Barcellona è arrivata ieri una importante apertura per Alexis Sanchez. I blaugrana, che chiuderanno a giorni con il Liverpool per Suarez, hanno deciso di sacrificare il cileno che, da parte sua, sembra gradire la destinazione Juve. La trattativa non sarà facile e nemmeno troppo breve ma le possibilità che vada in porto sono più che concrete. Come concrete, di fatto, sono le chance di arrivare a Nastasic. L'ex viola dovrebbe diventare bianconero entro qualche giorno appena e servirà a colmare la lacuna aperta dall'infortunio di Barzagli. Evra nel frattempo è sempre più vicino alla Juve, diposta a offrire al francese un biennale da 3,5 milioni di euro.