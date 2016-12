Irina Shayk: "Ronaldo al Psg? Io amo Parigi..."

12:11 - Irina Shayk accende la fantasia del tifosi del Paris Saint Germain. Non tanto per la sua bellezza, sempre abbagliante, quanto per le sue parole. "Cristiano Ronaldo al Psg? Non lo so, non mi occupo delle sue questioni calcistiche. So solo che io amo Parigi", ha detto la modella russa. "Io sono innamorata di Parigi e spero di passare più tempo in futuro in questa splendida città", ha aggiunto. Un segnale di mercato?

Il calciomercato si è appena chiuso, ma il mercato dei top club è sempre aperto. E le parole di Irina non sono passate certo inosservate dalle parti del Psg. Al momento tra Ronaldo e Madrid il feeling è perfetto, ma se la fidanzata di CR7 ci mette lo zampino, allora tutto può succedere. "Ogni volta che vengo a Parigi sono felice - ha spiegato la top model, facendo sognare i tifosi -. La gente è cordiale e accogliente. Tutto è assolutamente perfetto: Notre-Dame, il Louvre...". "Parigi mi ricorda San Pietroburgo coi suoi angoli di strada pieni di storia - ha concluso -. Io sono innamorata di Parigi e spero di passare più tempo in futuro in questa splendida città". Chissà, magari riuscirà a convincere anche Ronaldo. Gli argomenti non le mancano...