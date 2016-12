Inter, Yann M'Vila torna di moda

17:50 - Dopo i "no" ricevuti da Moenchengladbach e Atletico Madrid per Xhaka e Mario Suarez, l'Inter ha individuato un nuovo (ma vecchio) obiettivo per il centrocampo della prossima stagione: Yann M'Vila. Il centrocampista francese, 23 anni, vuole lasciare il Rubin Kazan e il campionato russo e Ausilio ha avuto modo di tornare a parlare di lui in occasione della cessione di Livaja ai russi. La richiesta è di 15 milioni, abbassabile con contropartite.

L'operazione, per essere onesti, non è tra le migliori disponibili a buon mercato. Il club russo però bisogno di soldi non ne ha e vorrebbe ricavare esattamente quanto speso per strapparlo al Rennes nel suo momento migliore di carriera. Sarebbe una scommessa per Mazzarri e per l'Inter, su un giocatore che fino a un paio di stagioni fa stava sulla cresta dell'onda del calcio francese, con tanto di convocazioni nella nazionale maggiore e qualche marachella da bad boy. Poi quel declino che la società nerazzurra vorrebbe invertire facendo leva sulle motivazioni di tornare a giocare in un grande club. Resta lo scoglio del costo del cartellino. Quindici milioni sono sicuramente troppi, anche con la cessione di Guarin. Ecco perché Ausilio cercherà di inserire nell'offerta una contropartita tecnica. Gli indiziati sono Kuzmanovic, al quale il Gladbach ha detto no per Xhaka, Taider, Belfodil o Campagnaro.