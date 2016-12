Inter, viaggio a Madrid per Morata e Handanovic 

13:50 - Inter sempre attiva sul mercato. Ieri il dt Piero Ausilio è volato a Madrid: non un viaggio di piacere, ma di lavoro. L'uomo mercato interista ha due obiettivi: ingaggiare Morata e cedere Handanovic. E la capitale spagola è la città giusta perchè l'attaccante gioca nel Real che, insieme all'Atletico, sta cercando un portiere per la prossima stagione. Un viaggio per chiudere due affari per il futuro nerazzurro.

Alvaro Morata piace tanto e l'Inter, dopo l'assalto fallito a gennaio, ci riprova. Thohir vuole costruire una squadra giovane e di talenti e l'attaccante del Real risponde in pieno a questi criteri. Ancelotti non lo vorrebbe cedere, ma il giocatore vuole partire per trovare più spazio. A favore dei nerazzurri c'è il contratto in scadenza nel 2015 che il giovane non ha ancora rinnovato. Con 12-15 milioni di euro l'Inter potrebbe convincere Florentino Perez a privarsene per sempre. C'è anche l'ipotesi prestito oneroso che però non convince la dirigenza milanese.

Capitolo Handanovic. Il portierone nerazzurro va verso la cessione a causa di un ingaggio elevato di circa 2 milioni di euro secondo la nuova proprietà. Quindi la dirigenza sta cercando di piazzarlo e potrebbe essere letto anche in questo senso il viaggio spagnolo di Ausilio. E' noto che Real e Atletico stanno cercando un portiere per la prossima stagione.