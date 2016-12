Inter, vertice Thohir-Mazzarri: si è parlato di Torres

09:55 - Giornata importante in casa Inter per il futuro: Thohir, oltre a incontrare le banche, ha voluto vedere Mazzarri, il dg Fassone e il ds Ausilio. Nel vertice si è parlato naturalmente di mercato e si è fatto il nome di Torres che potrebbe essere il sostituto di Milito. Il presidente nerazzurro ha voluto confrontarsi con l'allenatore e con i suoi collaboratori: c'è qualche dubbio sull'ingaggio e sul rendimento degli ultimi anni del bomber del Chelsea.

La scintilla tra Mourinho e l'attaccante spagnolo non è mai scoccata e quindi il secondo ha la valigia in mano, specialmente dopo le ultime voci di mercato che parlano dei Blues vicini a Diego Costa dell'Atletico Madrid per circa 40 milioni di euro. Il Niño così potrebbe lasciare Stamford Bridge anche in prestito, formula che piace molto ai nerazzurri. Quella dell'Inter sarebbe una scommessa fatta su un cavallo di razza che, però, negli ultimi anni ha faticato parecchio. Dopo il trasferimento dal Liverpool al Chelsea nel gennaio 2011 per 60 milioni di euro il bomber è entrato in crisi, certificata anche dai numeri: 19 gol in 104 presenze. Torres ha appena compiuto 30 anni e la dirgenza nerazzurra vuole valutare bene l'affare. Thohir ci sta pensando e ha chiesto consiglio anche a Mazzarri, segno che l'allenatore sarà confermato.