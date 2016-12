Inter, un fondo qatariota offre 20 milioni per Icardi

15:58 - Non smette mai di far parlare di sè. In campo e fuori. Ora pure in Qatar il nome di Icardi si fa interessante. Infatti un fondo inglese con proventi qatarioti vorrebbe acquistare il cartellino di Icardi per poi rivenderlo in Europa. In Qatar sono pronti 20 milioni da versare nella casse nerazzurre. Il sacrificio a Icardi potrebbe essere necessario per consegnare a Mazzarri il goleador che sta cercando.

Per l'Inter Icardi è stato un'investimento costoso (12 mln) ma anche un punto fermo del progetto futuro, ecco che quindi verrà lasciato partire solo a fronte di una proposta importante. 20 milioni è la cifra con cui l'Inter valuta la punta, 20 milioni sono anche quelli che offrirebbero in Qatar. Anche se non ci sono ancora conferme, ad oggi i nerazzurri difficilmente si opporrebbero. La cessione di Icardi può in parte rimpinguare il tesoretto con la quale si farà mercato a giugno, andando alla caccia di un attaccante di razza. Il Monaco, che già aveva sondato il terreno a gennaio, rimane un'opzione mentre nelle ultime ore sono salite le quote dell'Atletico Madrid che quasi sicuramente dovrà salutare Diego Costa. Icardi sta facendo molto bene, ha scalzato Milito dalle gerarchie e ha segnato gol pesanti, senza dimenticare che ha solo 21 anni. Però 20 milioni, di questi tempi, sono una rarità...e l'Inter lo sa bene.