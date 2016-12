Inter, ufficiale l'acquisto di Nemanja Vidic 

18:16 - Attraverso il profilo Twitter, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto del difensore serbo Nemanja Vidic dalla prossima stagione. Il giocatore, attualmente capitano del Manchester United, 32 anni, si sarebbe svincolato a partire dal 30 giugno. Vidic, che ha già svolto le visite mediche in Svizzera la scorsa settimana, riceve l'accoglienza di Thohir: "E' un grande campione, uno dei più forti difensori al mondo" ha dichiarato il presidente nerazzurro.

"Vidic è un grande campione - afferma il presidente Erick Thohir In esclusiva per inter.it -. Sono estremamente soddisfatto della chiusura dell'accordo che porterà Nemanja a Milano. E' uno dei più forti difensori al mondo, le sue caratteristiche, la sua esperienza internazionale, il suo carisma da leader saranno fondamentali per la squadra e per la crescita dei nostri giocatori più giovani. Aggiungerà valore al club e sarà un ulteriore tassello per la costruzione di una grande Inter. Vorrei, infine, ringraziare il Manchester United, Nemanja e il suo entourage per la disponibilità e professionalità dimostrata nel corso della trattativa". Vidic arriva a parametro zero.

