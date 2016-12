Inter, tutto fatto per M'Vila. Taider va al Rubin

11:52 - Cambio a centrocampo per l'Inter. La società nerazzurra sta definendo in queste ore l'arrivo di Yann M'Vila: Ausilio ha trovato l'accordo con il Rubin Kazan per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. In Russia volerà Saphir Taider che avrebbe già dato il suo assenso alla trattativa. Per il riscatto del francese l'Inter, qualora lo volesse, dovrà sborsare 9 milioni di euro. Affare definito, anche Mazzarri ha dato il suo ok.

M'Vila, non convocato dal ct Didier Deschamps per i Mondiali in Brasile, a ore dovrebbe essere a Milano per effettuare le visite mediche. Ma per l'annuncio ufficiale probabilmente bisognerà attendere il ritorno di Taider dalla spedizione algerina. In ogni caso sarà il francese a raccogliere la pesante eredità di Esteban Cambiasso come guida del centrocampo dell'Inter.