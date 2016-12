Inter, Tom Ince prende tempo: "Voglio pensarci un po'"

23:25 - Ha passato la giornata a Milano con il padre Paul, ha visitato gli uffici dell'Inter e cominciato a parlare del suo futuro. Poi, fatto il punto della situazione, ha spiegato che "è solo il primo passo della trattativa. Mi prenderò ancora alcune settimane per decidere". Tom Ince, 21enne inglese del Blackpool, rimanda un po' a sorpresa il suo approdo in nerazzurro: "Certamente sarebbe una grossa opportunità, ma voglio pensarci un po'".

Insomma, tocca aspettare, come in fondo aveva spiegato anche il dt nerazzurro Piero Ausilio ieri sera: "La trattativa non è ancora conclusa", aveva chiarito.E in effetti così è: "Ho visitato Milano e sono stato a San Siro, uno stadio straordinario - ha infatti raccontato Tom Ince -. Mio padre mi ha parlato dell’Inter. Quest'ultima è stata una stagione di transizione, ma non ho dubbi che io farei bene. Potrei mostrare il mio talento. Mi prenderò ancora alcune settimane".

Nel frattempo l'Inter continua a guardarsi attorno, a vagliare altre possibilità, cercare rinforzi. Tra i giocatori nel mirino dei nerazzurri c'era e c'è Mario Suarez, per cui bisogna trovare un accordo con l'Atletico Madrid. L'Inter vuole inserire nella trattativa Ricky Alvarez, i vice-campioni d'Europa ci pensano, mentre l'agente del giocatore fa il suo mestiere e nega tutto: "Si tratta di semplici rumors e voci di mercato. Non c'è nessuna trattativa e non ho ricevuto alcuna chiamata da Inter e Napoli per lui". Anche fosse, la chiamata arriverà. Ma prima è necessario far partire qualcuno. Da Alvarez, appunto, a Guarin.