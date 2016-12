Inter, Thohir: "Zanetti resta, ma con un altro ruolo"

10:24 - L'Inter compie oggi 106 anni dalla data di fondazione. Per festeggiare la squadra in una ricorrenza così importante è arrivato dall'Indonesia il presidente Erick Thohir che, in primo luogo, svela il futuro di capitan Zanetti: "Vogliamo vederlo protagonista in questi tre mesi come giocatore, poi rimarra' all'Inter con un altro ruolo", ha detto prima della sfida contro il Torino ai microfoni di Premium Calcio.

Thohir è tornato poi a parlare della sua Inter e del campionato che sta completando tra alti e bassi: "Ero già orgoglioso dell'Inter ancora prima di diventarne il presidente. Oggi - sottolinea Thohir - è un giorno speciale per l'Inter, abbiamo creato un evento per festeggiare i 106 anni del club. La Serie A non è un torneo facile. Vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi in questa giornata particolare".