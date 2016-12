Inter, Thohir: "Prenderemo qualche rinforzo" 

10:27 - Erick Thohir torna parlare dall'Indonesia, promette qualche rinforzo ma non fa nomi: "Agiremo con intelligenza, non importa chi ma aggiungeremo calciatori alla squadra. Siamo in fase di transizione, ma abbiamo già una buona base con i vari Handanovic, Juan Jesus, Vidic, Hernanes, Kovacic, Palacio e Icardi". Il presidente dell'Inter pensa al futuro e vede Kovacic protagonista: "Non ha ancora 20 anni, sarà la nostra stella".

Nessuna follia, ma acquisti mirati: questo il diktat di Erick Thohir per Ausilio e tutto il suo staff di mercato. Nomi ancora pochi, tante idee che sembrano essere non molto percorribili. Così si va avanti con la strategia attendista del presidente indonesiano: "Agiremo con intelligenza, non importa chi ma aggiungeremo calciatori alla squadra. Abbiamo un'età media di 26,5 anni, occorre trovare il giusto equilibrio sia tatticamente che da questo punto di vista. In alcuni reparti c'è sovraffollamento, in altri invece siamo carenti".