Inter, Thohir pensa anche a David Villa 

13:28 - Nome nuovo sulla lista di Erick Thohir per l'attacco dell'Inter: è David Villa. Come raccolto dal nostro Marco Barzaghi l'attaccante dell'Atletico Madrid, chei ieri ha sbagliato un rigore, piace molto al presidente indonesiano che si sta occupando in prima persona del mercato. Lo spagnolo è il profilo giusto, ma strapparlo ai Colchoneros non sarà per nulla facile. Nella trattativa potrebbe entrare Icardi che stuzzica la fantasia di Simeone.

Così David Villa si aggiunge alla lista dei vari Dzeko, Torres e Morata per trovare il sostituto di Diego Milito. Tra l'altro l'uomo mercato Ausilio era in tribuna al Calderon per Atletico-Milan e aveva nel mirino proprio El Guaje che però rimase in panchina per tutti i 90'. L'attaccante classe 1981 non è sicuramente giovanissimo, ma può rendere al top ancora qualche anno. La valutazione si aggira intorno ai 12-15 milioni di euro soprattutto perché i Colchoneros non hanno poi così bisogno di cedere pezzi pregiati con Diego Costa già in partenza. Buona la sua prima stagione in biancorosso fino ad adesso: 41 partite e 15 gol. L'ostacolo, però, è sempre l'ingaggio: Villa guadagna 5 milioni di euro e per approdare in nerazzurro dovrebbe sicuramente ridursi l'ingaggio.

Una trattativa difficile che potrebbe essere sbloccata da Icardi. L'argentino piace a Simeone e ha una valutazione importante: Thohir sarebbe anche disposto a cederlo. Ricavare soldi e Villa non sarebbe poi così male.