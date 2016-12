Inter, Thohir: "Arriva uno tra Dzeko, Morata e Torres"

17:46 - Il calciomercato si sta scaldando intorno alla società Inter. A parlarne è stato direttamente il presidente Erick Thohir in un'intervista concessa in patria in cui si è parlato del futuro della società nerazzurra: "Punteremo al piazzamento Champions già dalla prossima stagione - ha dichiarato -. Cerchiamo un attaccante di livello europeo e spero che uno tra Dzeko, Torres e Morata arrivi. Italiani? Proveremo a prenderne, ma non siamo obbligati".

"Ho detto ai giocatori che le ultime partite per noi sono importanti per valutarli - ha spiegato Thohir all'emittente indonesiana Bola, come riportato da FcInterNews -. Mi auguro che si riesca a mantenere il piazzamento europeo e puntare alla zona Champions già dall'anno prossimo". Per farlo la società dovrà rinforzare la rosa e il tycoon lo sa benissimo: "In lista ci sono molti candidati, ma la speranza è di arrivare a un attaccante di livello europeo. Dzeko, Morata e Torres non sono solo voci, sarebbe un bene se uno di loro venisse da noi". Tre nomi e nemmeno un italiano: "Il Milan dà priorità a calciatori italiani, la storia dell'Inter è costruita da stranieri. Cercheremo di prendere qualche giocatore italiano, ma in base alla nostra filosofia, non siamo obbligati ad avere italiani in squadra".