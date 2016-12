Inter, Thohir alla Pinetina per il caso-Lavezzi

20:07 - Poche ore per decidere se puntare tutto o meno su Ezequiel Lavezzi. L'Inter, come dichiarato dallo stesso Thohir, sogna di arrivare all'attaccante del Paris Saint Germain ma trattare con il club di Al Khelaifi non è facile: "Non partirà nessuno". La verità è che l'Inter proverà di nuovo a prendere l'argentino puntando su un prestito oneroso con diritto (quasi obbligo) di riscatto ai 15 milioni richiesti dai parigini. Le alternative non mancano.

Mazzarri, che ha confermato di avere un ottimo rapporto con Lavezzi, vorrebbe il suo pupillo come valore aggiunto per il reparto offensivo. La partenza di Alvarez e quella probabile di Guarin faranno il resto aumentando il potenziale d'acquisto dell'Inter. La pista resta insidiosa per questo motivo adesso si può parlare solo di "sogno" Lavezzi, ma non più così impossibile.



In ogni caso il dt Piero Ausilio sta lavorando anche su diverse piste alternative e a più buon mercato. Strade da seguire nelle ultimissime giornate come quelle che portano a Biabiany del Parma e Bonaventura dell'Atalanta per il quale la società nerazzurra ha sondato il terreno con i bergamaschi. Un'altra strada suggestiva, ma decisamente più complicata, porta a Shaqiri del Bayern Monaco. Ausilio ha in programma un viaggio in Baviera ma per lo svizzero la via è più costosa di quella di Lavezzi. Convince meno, infine, Roberto Firmino dell'Hoffenheim.



CDA CONCLUSO, LE DECISIONI

E' durato poco più di mezz'ora il Consiglio di amministrazione dell'Inter che ha ratificato queste tre decisioni. 1) Approvazione dei conti del semestre gennaio-giugno 2014. 2) Ingresso in società di Michael Bolingbroke Ceo, ovvero il più diretto collaboratore del presidente Thohir. 3) L'ufficializzazione di Javier Zanetti nella carica di vicepresidente.

CON THOHIR VERTICE ALLA PINETINA

Dopo il Cda e il pranzo, il presidente Thohir ha raggiunto la Pinetina per un vertice coi dirigenti e col neo Ceo Bolingbroke. Non era presente Mazzarri, come in un primo tempo era sembrato. Discussione per fare il punto su Lavezzi, come aveva suggerito lo stesso presidente al suo arrivo a Milano, giovedì nel primo pomeriggio. E per problemi legati all'ammodernamento della Pinetina e altre questioni.