Inter su Sagna a costo zero: proposto un biennale

18:29 - La gita londinese del ds dell'Inter, Piero Ausilio, continua a portare i suoi frutti. Dopo aver chiuso con Nemanja Vidic, i nerazzurri infatti stanno accelerando i tempi per trovare un accordo con un altro giocatore in scadenza di contratto a giugno: Bacary Sagna dell'Arsenal. Il 31enne terzino francese, titolare fisso per Wenger, sta rifiutando da mesi le proposte dei Gunners e a oggi l'accordo è lontano. In questo stallo si è inserita l'Inter.

Non solo Evra, dunque, nell'agenda fitta di impegni Oltremanica di Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro volerà ancora una volta in Inghilterra per assistere a Manchester United-Olympiacos di Champions, occasione ottima per tastare con mano l'evolversi della trattativa Evra, ma sarà una buona scusa anche per incontrare l'entourage di Sagna e ascoltare le richieste del giocatore che, in scadenza di contratto a giugno, è libero di trattare con qualsiasi club interessato. La proposta di Thohir è un biennale da circa 2,3 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni.



Se in entrata l'asse con il campionato inglese è caldissimo, questo rischia di scaldarsi anche in uscita. Diversi club di Premier League infatti hanno sondato il terreno con la società nerazzurra per capire la situazione di Mateo Kovacic e di Fredy Guarin. Ad avere più estimatori è il talento croato classe 1994 seppure reduce da una stagione non propriamente felice. Chelsea, Arsenal e Manchester United sono pronte a fare un'offerta superiore ai 10 milioni di euro per portarlo a casa in estate. Più difficile arrivare a Guarin, con il giocatore colombiano che potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con l'Inter fino al 2017.