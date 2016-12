Inter, si raffredda l'ipotesi Dortmund per Ranocchia 

23:43 - Doveva essere il giorno del contatto, addirittura dell'offerta ufficiale. Non quella attesa dall'Inter - attorno ai 15 milioni - ma tale comunque da poter discutere seriamente del trasferimento di Ranocchia al Borussia Dortmund. E invece nulla perché l'emissario scelto dal club tedesco per discutere del centrale interista con la dirigenza nerazzurra, l'agente Fifa Petralito, ha chiuso la porta a ogni possibilità di trattativa: "Il Dortmund non è interessato a Ranocchia. Non ci sono discussioni in corso".