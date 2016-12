Inter: si fa largo Biabiany

23:52 - Fabio Borini e Ezequiel Lavezzi. In secondo piano Bonaventura e Biabiany. L'ultimo colpo in entrata dell'Inter, condizionato dalla cessione di Guarin, uscirà da questa rosa di nomi. E secondo Marca, Guarin va al Valencia, l'accordo sta per essere raggiunto. Lavezzi, non convocato per la partita del Psg contro il Saint-Etienne, è un sogno. Salgono le quotazioni di Borini. Ma in serata si è fatta largo l'ipotesi di un ritorno di Biabiany.

Giovane, tatticamente duttile, tecnicamente educato. Borini piace a Mazzarri e risponde all'identikit del giocatore da Inter stilato a inizio mercato da Thohir. Dopo un anno in prestito al Sunderland (32 presenze e 7 gol), l'ex giocatore della Roma è tornato alla casa madre a Liverpool. Pur non rientrando pienamente nei piani di Rodgers, sinora i Reds hanno opposto un secco no a tutte le richieste di prestito sin qui pervenute ma a poche ore dalla chiusura del mercato tutto può rapidamente cambiare.



Intanto Ricky Alvarez saluta l'Italia. L'argentino ha infatti sostenuto e superato le visite mediche con il Sunderland e questa mattina ha firmato con il club inglese. Il giocatore sbarca in Premier in prestito con l'obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 11 milioni.

GUARIN-VALENCIA, FATTA? NO

Stando a Marca, l'Inter e il Valencia sono ormai a un passo dall'accordo per il passaggio di Guarin al club iberico. Accordo che sarà perfezionato lunedì, ultimo giorno di mercato.

I dettagli dell'intesa: l'Inter ha proposto un prestito oneroso, con il riscatto obbligatorio fissato fra un anno a una cifra fra i 15 e i 20 milioni. Il Valencia è un passo indietro, nel senso che non vorrebbe la clausola obbligatoria, ma sono fasi di trattativa superabili. Il Valencia è una destinazione che il colombiano gradisce. Ricordiamo che Guarin non è stato convocato per la gara di Torino.

Sulla base di quanto sarà stabilito col Valencia, ovvero prestito e riscatto, l'Inter proporrà al Paris St Germain la stessa formula per portare a Milano, subito, Lavezzi.

Ma dopo la partita col Torino, dal club interista sono filttate voci negative a proposito dell'affare Guarin-Lavezzi.