Inter, settimana prossima si decide per il "Chicharito" Hernandez 

21:54 - Sistemate difesa e centrocampo, in casa Inter si pensa all'attacco. E sarà proprio questo uno dei principali argomenti di conversazione nell'incontro in programma lunedì a Washington, dove Thohir accoglierà i vertici, sportivi e dirigenziali, dei nerazzurri. L'obiettivo numero uno resta Javier "Chicharito" Hernandez se non fosse che per il messicano il Manchester United chiede non meno di 15 milioni di euro. Ma c'è la contropartita Guarin.

La cifra richiesta, difatti, è troppo alta per l'Inter di oggi, che per questo ha intavolato una trattativa con il Southampton per Osvaldo e segue da vicino Bacca, entrambi possibili acquisti ma con la formula del prestito con riscatto. Pare, però, che adesso per Hernandez si proverà a inserire nella trattativa Guarin. Il colombiano è uno dei punti nevralgici del mercato nerazzurro. Visto che Icardi è considerato incedibile, sarà proprio l'uscita del centrocampista a dover portare quella liquidità per ambire a un vero colpo grosso. L'ombra della Juve spaventa il ds Ausilio, che ora ha deciso di proporre a van Gaal proprio Fredy, inserendolo come contropartita tecnica nella trattativa. La sfida di martedì con lo United in Champions Cup sarebbe il momento perfetto per un incontro tra le parti e per provare a capire se l'affare si può fare.