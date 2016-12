Inter: riecco Jovetic, si tratta per Medel

18:01 - Dopo i primi interventi in difesa e a centrocampo (presi Vidic e Dodò, in arrivo M'Vila), l'Inter è pronta a piazzare un paio di colpi per rinforzare l'attacco in vista della nuova stagione. I nerazzurri hanno già in mano l'ex juventino Osvaldo, che certamente lascerà il Southampton. Ma nelle ultime ore è riemerso con decisione il nome di Jovetic, che il club di Thohir vorrebbe portare a Milano in prestito con diritto di riscatto.

I primi contatti tra Piero Ausilio e il Manchester City risalgono a un mese fa, quando ancora gli inglesi non erano disposti a liberare il montenegrino. L'affare potrebbe invece sbloccarsi dopo che Pellegrini, tecnico dei Citizens, ha rassicurato Negredo, su cui ha intenzione di puntare nella prossima stagione. Jovetic, dunque, è pronto a lasciare l'Inghilterra per poter giocare con maggiore continuità dopo un anno complicato.



Intanto prosegue la trattativa per arrivare a Medel, cileno del Cardiff per cui l'Inter è disposta a spendere non più di 7 milioni di euro. I gallesi ne chiedono 10, ma le parti sono sempre più vicine. Duncan, invece, verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria. I nerazzurri, però, avranno la possibilità di controriscattare il ghanese.