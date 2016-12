Inter: Ranocchia via per Hernanes 

12:28 - L'Inter cede e compra, come dettato dal presidente Thohir. Domani sarà il giorno di Ranocchia al Borussia Dortmund, poi i nerazzurri andranno all'assalto di Hernanes. La cessione del difensore ai gialloneri porterà 11 milioni di euro che saranno girati alla Lazio per avere il centrocampista brasiliano. L'accordo è sulla base di 17 milioni, ma nella trattativa potrebbe rientrare anche Icardi visto che Reja vuole un attaccante.

Domani ci sarà l'incontro decisivo tra Inter e Borussia Dortmund per chiudere l'affare: i gialloneri puntano a uno sconto, ma i nerazzurri non sono intenzionati a muoversi dalla richiesta iniziale di 11 milioni di euro. Soldi che servono all'Inter per comprare Hernanes. Le pretese della Lazio sono alte, ma con i soldi in mano potrebbero strappare uno sconto a Lotito: accordo sulla base di 17 milioni di euro. L'ultima idea da parte dei dirigenti interisti è quella di inserire parte del cartellino di Icardi nella trattativa.