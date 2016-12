Inter, Ranocchia ha accettato il Borussia Dortmund

16:48 - Ranocchia lascerà l'Inter. Dopo Guarin, anche il centrale della nazionale italiana potrebbe essere ceduto, infatti, il Borussia Dortmund è pronto a presentare l'offerta per l'acquisizione a titolo definitivo. Intanto il giocatore, di buon grado, ha già accettato la destinazione. I nerazzurri valutano l'ex difensore del Bari circa 15 milioni, mentre i tedeschi si fermerebbero a 7. L'operazione si chiuderà intorno ai 10 milioni.

Sembra arrivata al termine l'avventura di Andrea Ranocchia in nerazzurro. Il difensore, considerato una promessa del calcio italiano, non ha mai convinto fino in fondo nessun allenatore dell'Inter ed è sempre finito ai margini del progetto tecnico. L'ex difensore del Genoa ha deciso di ripartire dalla Bundesliga, accettando la squadra di Klopp per cercare di affermarsi definitivamente e conquistare il mondiale in Brasile.

L'operazione non è ancora vicina alla conclusione, perché il Borussia Dortmund non ha ancora formalizzato l'offerta, ma risulta che l'affare, salvo difficoltà dell'ultima ora, si farà. Insomma, dopo Fredy Guarin e Alvaro Pereira anche Ranocchia lascia l'Inter.