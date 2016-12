Inter, pronta l'offerta per Alex Song: Cambiasso verso l'addio

18:12 - Alex Song è il primo nome sulla lista dei desideri di Mazzarri per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Stando ai media spagnoli, i nerazzurri sarebbero pronti a presentare un'offerta di 10 milioni di euro per il giocatore del Barcellona. Per il camerunese però ci sarebbe anche l'interesse dell'Arsenal, pronto a riabbracciarlo dopo la cessione del 2012. All'Inter l'arrivo di Song potrebbe sancire l'addio a Cambiasso.

Pagato 19 milioni dal Barcellona, Song finora ha giocato 16 partite da titolare tra Liga, Champions e Copa del Rey, ma non ha convinto la dirigenza blaugrana. Alle sue doti fisiche, infatti, in mezzo al campo a Barcellona preferiscono le qualità tecniche di altri giocatori. E così l'ipotesi di una cessione potrebbe ottenere il via libera di Tata Martino senza grossi problemi. Il camerunese piace molto in Premier, ma potrebbe finire in Serie A proprio con la maglia dell'Inter.



I nerazzurri sono disposti a spendere dieci milioni di euro, ma occorre fare attenzione all'Arsenal, pronto a riportare Song in Inghilterra. Se il centrocampista del Barcellona dovesse arrivare a San Siro, sul fronte Inter potrebbe arrivare il momento di dire addio a Cambiasso, giocatore molto ingombrante nello spogliatoio e con un ingaggio pesante. L'argentino è in scadenza a giugno e non è ancora chiaro se proseguirà al sua avventura con i nerazzurri. Con Song, Mazzarri potrebbe contare su un giocatore atleticamente molto più dinamico e potente del Cuchu e potrebbe trovare un nuovo leader in campo.