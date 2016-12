Inter, pista Behrami se parte Cambiasso 

10:58 - L'Inter ha già cominciato a ragionare in ottica 2015. Il reparto destinato a subire una rivoluzione è il centrocampo: le posizioni di Alvarez e, soprattutto, Cambiasso sono precarie. Al Cuchu sarà offerto un anno di contratto con un netto taglio di stipendio e il 'no' è dietro l'angolo. Al suo posto, però, potrebbe arrivare dal Napoli un vecchio pupillo di Mazzarri: Valon Behrami. In uscita anche Kuzmanovic, che dovrebbe tornare in Bundesliga.

Tutto, o molto, ruota attorno alla posizione di Cambiasso. Il dilemma sarà risolto nelle prossime ore, ma l'Inter non è intenzionata a offrire rinnovi dorati. Il Cuchu, che al momento guadagna oltre 4 milioni di euro, dovrà scendere a 1,5. Probabile che dica no e scelga di tornare in Argentina. Cambiasso, colonna portante di questa prima stagione mazzarriana, dovrà essere sostituito con un giocatore di cui il tecnico si fida, un titolare fisso: da qui il nome di Behrami.

Lo svizzero, come precisato dal 'Corriere dello Sport', tornerebbe utile anche per la compilazione della lista di Europa League, dato che servono almeno quattro giocatori con almeno tre anni di esperienza nel settore giovanile di una società italiana (Valon arrivò al Genoa nel 2003). Behrami ha anche altri requisiti che piacciono a Mazzarri, anche se il costo dell'operazione potrebbe non essere indolore. Il Napoli, infatti, non se ne priverà a cuor leggero e il suo contratto scade solo nel 2017. L'Inter avrà a sua disposizione un tesoretto importante: anche Guarin, Kuzmanovic e Alvarez sono in uscita e dall'Indonesia è pronto il via libera all'operazione. Oltre a Behrami, in ogni caso, arriverà un altro centrocampista.