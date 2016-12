Inter: piace Bacca per l'attacco 

10:23 - L'Inter è a caccia di un attaccante e il nome nuovo è quello di Carlos Bacca. I nerazzuri si stanno muovendo per il bomber colombiano del Siviglia che è reduce da una grande stagione: si parla di un blitz in Spagna con un intermediario per intavolare la trattativa con il club andaluso. Il 27enne nell'ultimo anno ha segnato 21 gol e risponde all'identikit tracciato dal dt Ausilio: "Ci serve un attaccante in grado di segnare molti gol".

Carlos Bacca è esploso quest'anno al Siviglia dopo una carriera non esaltante tra Belgio e Colombia. Lo scorso anno l'arrivo in Liga per sette milioni di euro e la consacrazione con 21 gol con anche la conquista dell'Europa League. La sua quotazione è naturalmente lievitata, anche se l'attaccante non si è potuto mettere in mosta al Mondiale dove ha trovato poco spazio con la Colombia. Ora i nerazzuri hanno individuato in lui l'attaccante da affiancare a Palacio: Icardi in partenza?