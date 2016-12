Inter, parla l'agente di Guarin: "Fredy alla Juve? E' colpa di Branca"

13:17 - Fredy Guarin e l'Inter. Una storia più volte vicina all'epilogo. Oltre a questa estate, il colombiano era stato vicino alla cessione anche nell'ultimo mercato di gennaio. Marcelo Ferreyra, agente del giocatore, ha voluto fare chiarezza sulla trattativa con la Juventus a Voci di Sport: "Il trasferimento ai bianconeri? Un'idea dell'ex direttore dell'area tecnica Marco Branca. Fredy non ha mai avuto problemi con Mazzarri".

"Né io, né Fredy siamo mai stati a Torino per parlare con la Juve - prosegue Ferreyra - I tifosi devono conoscere la verità. Per il ragazzo è stato un trauma tutto questo accanimento nei suoi confronti. Ciò che importa è che quel momento sia passato. Adesso bisogna guardare avanti per il bene del giocatore e dell’Inter". Uno sguardo anche al futuro, con la speranza di vedere Guarin protagonista: "La stagione è lunga. Da qua al termine dell’anno Fredy si ritaglierà il suo spazio nello scacchiere nerazzurro. Mazzarri ha bisogno di tutti e, solo con l’unione d’intenti, la squadra riuscirà ad arrivare lontano".