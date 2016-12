Inter, Osvaldo euforico: "Non vedo l'ora di iniziare" 

13:14 - Osvaldo è atteso a Milano, tra domenica e lunedì, ma intanto scalpita per iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. L'attaccante, che arriva in prestito dal Southampton, è entusiasta di vestire nerazzurro e ai suoi amici ha confidato: "L'Inter è la mia grande opportunità perché c'è un allenatore del valore di Mazzarri. Sono reduce dalla quale ho giocato poco e se faccio bene con la maglia nerazzurra posso riconquistare anche la Nazionale. Non vedo l'ora di iniziare", come riporta il Corriere dello Sport.

Osvaldo ha colto al volo l'opportunità di sbarcare in nerazzurro facendo anche un sacrificio economico: dai 3 milioni percepiti in Inghilterra è passato a 2 più bonus. L'attaccante ha voglia di rimettersi in gioco per rilanciare la sua carriera: fare bene all'Inter anche per riconquistare la Nazionale. Mazzarri ha bisogno della sua cattiveria sotto porta e l'intesa fra i due sembra già essere ottima.