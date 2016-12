Inter, novità Elkeson del Guangzhou 

18:18 - Il nome nuovo per l'attacco dell'Inter arriva dalla Cina: ecco Elkeson. Con Dzeko e Morata impossibili da raggiungere e Torres molto lontano, Thohir ha individuato nel 24enne brasiliano una valida alternativa. Il bomber gioca nel Guangzhou di Lippi e l'anno scorso ha trascinato la squadra alla conquista della Champions League asiatica. Ausilio ha sondato il terreno con Davide Lippi, agente Fifa e figlio di Marcello: serve un'offerta importante.

I numeri di Elkeson sono importanti anche se realizzati in Cina: in un anno e mezzo ha segnato 48 gol in 60 partite. Resta da vedere se sarà all'altezza di un palcoscenico importante: il brasiliano ha voglia di mettersi alla prova.

BEHRAMI E' VICINO

Dall'attacco al centrocampo: è fatta per Valon Behrami, il pupillo di Mazzarri. Il mediano svizzero ha trovato l'accordo con i nerazzuri sulla base 1,8 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2017. Al Napoli offerta da 6 milioni di euro per il cartellino: manca solo il sì di De Laurentiis e l'affare si farà. Il presidente del Napoli ha detto: no ci sono pervenute offerte per Behrami, ma dobbiamo capire se è il caso di cederlo a un club rivale per la lotta scudetto.