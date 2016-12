Inter, nel mirino c'è anche Evra 

16:28 - L'Inter compa al supermarket Manchester United. Dopo aver chiuso per Nemaja Vidic, ora nel mirino c'è Patrice Evra. Anche l'esterno francese è in scadenza di contratto e rappresenta un'altra occasione di lusso per i nerazzurru. Ieri il ds Ausilio è stato a Londra per assistere a Arsenal-Manchester United e i due Red Devils hanno giocato per 90' facendo una buona impressione. Ora partirà l'assalto per anticipare la concorrenza.

Il Manchester United ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione e per questo motivo anche il contratto di Evra difficilmente sarà rinnovato. Oltremanica si diche che la proprietà del club inglese ha stanziato 200 milioni di sterline per il mercato di giugno. Dopo il grande colpo di Mata, Moyes avrà a disposizione fondi quasi illimitati per ricostruire i Red Devils.

Secondo il Corriere dello Sport l'Inter starebbe pensando proprio al doppio colpo. Mazzarri ha bisogno di esterni e il capitano della Francia, a 33 anni, può dare esperienza e giocare ancora qualche anno al top. Il blitz di Ausilio in Inghilterra è servito per sondare il terreno attraverso l'entourage del giocatore. Evra potrebbe tornare in Italia, vicino a Monza dove è iniziata la sua lunga e ottima carriera. Il francese è stato di passaggio in Brianza nel 2000 prima di andare al Nizza. Attenzione al Monaco, squadra in cui ha giocato dal 2002 al 2006.