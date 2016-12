Inter, Milito-Racing fatta: prima in campo poi ds

00:15 - Un altro eroe del triplete lascerà l'Inter. Infatti, secondo i media argentini, Diego Milito è a un passo dalla firma con il Racing Club Avellaneda. Il club sudamericano avrebbe convinto il numero 22 nerazzurro inserendo nel contratto una clausola che gli permetterà di diventare direttore sportivo al termine della carriera. Nel frattempo, la sua prima missione del Principe sarà convincere Walter Samuel a seguirlo al Racing.

Diego Milito lascerà l'Inter a fine stagione. Il bomber argentino ha il contratto in scadenza nel giugno 2014 e, valutando la sua stagione, ci sono ben pochi motivi per cui i nerazzurri dovrebbero proporgli il rinnovo di contratto. Uno di questi sarebbe il ruolo da chioccia ai giovani gioielli nerazzurri, in particolare Icardi, che hanno bisogno di un mentore sia dentro che fuori dal campo. Il suo ingaggio però, è fuori da ogni parametro imposto da Thohir, e al Principe potrebbe anche non bastare dimezzarsi il contratto: in più, vuole continuare a sentirsi parte del progetto e un giocatore su cui puntare. Promesse che la dirigenza interista non può fargli.



Il presidente degli argentini, Vicotr Blanco, sarà a breve in Italia per definire i dettagli dell'operazione. Oltre a Walter Samuel, Milito proverà a convincere a trasferirsi al Racing anche il suo ex compagno al Real Saragoza Leonardo Ponzio.