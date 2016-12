Inter, Medel già indossa la maglia nerazzurra 

12:48 - La maglia è quella dell'anno passato. Il significato però non cambia: Medel, il Pitbull, è già un giocatore dell'Inter, almeno secondo il quotidiano cileno El Grafico che veste il centrocampista espressamente richiesto da Mazzarri di nerazzurro. In realtà l'ufficialità non c'è ancora ma l'accordo con il Cardiff è ormai totale e nei prossimi giorni dalla vecchia divisa si potrà così passare a quella nuova per le consuete foto di presentazione.

"Tranquilli, arriva il Pitbull". Così appunto titola El Grafico, sottolineando la voglia del centrocampista cileno di iniziare la sua avventura con l'Inter. E da limare restano in effetti ormai pochi dettagli: tra l’offerta di prestito più riscatto a 7 milioni (e 2 di bonus) formulata dai nerazzurri e i nove, tutti e subito, richiesti dal Cardiff, il punto di mediazione è quanto mai prossimo. Tutto, dunque, risolvibile entro i primi giorni della prossima settimana.