Inter, Medel è ufficiale: depositato il contratto

16:28 - La lunga trattativa tra il Cardiff e l'Inter è ufficialmente conclusa: i nerazzurri hanno depositato il contratto di Gary Medel in Lega. In attesa dell'annuncio del club, c'è curiosità intorno alle modalità dell'affare. La trattativa con il club gallese, infatti, pur essendo partita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, si è conclusa con l'acquisto a titolo definitivo del Pitbull da parte dell'Inter.

Il cileno era arrivato a Milano diversi giorni fa ma, in attesa della chiusura della trattativa, era rimasto bloccato in albergo senza poter raggiungere di nuovi compagni. Una volta trovato l'accordo tra Cardiff City e Inter, è sorto un ulteriore intoppo che ha provocato l'esclusione - per il momento - del cileno dalla lista Uefa. Ora, a trattativa conclusa, il Pitbull si è messo a disposizione di Mazzarri e si è già allenato alla Pinetina.