Inter, Medel e Osvaldo un po' più vicini

14:09 - Sono ore calde sul mercato per l'Inter. I nerazzurri, infatti, sembrano essere a buon punto per chiudere due importanti colpi. A partire da quello che riguarda Pablo Daniel Osvaldo. L'attaccante del Southamton avrebbe detto sì a Mazzarri, avviando di fatto la trattativa tra le parti. E' a un passo anche il centrocampista cileno Gary Medel per il quale l'Inter avrebbe offerto al Cardiff 7 milioni di euro più 2 di bonus.



Mentre dal Cile danno per ormai ufficiale l'accordo per Medel, per l'intesa ci sarebbe ancora ancora un ostacolo da superare. L'Inter, che pagherebbe al Cardiff un milione di bonus in caso di scudetto e un altro in caso di qualificazione alla Champions League, vorrebbe versare 1 milione di euro subito e gli altri 6 in ulteriori due stagioni. I gallesi, al contrario, sembrano pretendere il saldo del corrispettivo totale in due e non in tre pagamenti. Quanto a Osvaldo, invece, il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.