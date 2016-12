Inter, Mazzarri vuole Maggio: interesse per Casemiro

23:04 - Nonostante i due punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato, il futuro di Mazzarri alla guida dell'Inter non è in discussione. Secondo Paolo Bargiggia, Thohir non avrebbe intenzione di spendere altri soldi per lo staff tecnico e i 3,3 milioni di euro fino al 2015 del tecnico toscano sono una garanzia. Qualcosa si muove in entrata: oltre al colpo in attacco, potrebbero arrivare Maggio dal Napoli e Casemiro in prestito dal Real.

Sono questi ultimi due i nomi nuovi accostati alla maglia nerazzurra. Maggio è un vecchio intoccabile di Mazzarri ai tempi di Napoli e anche per questo, ma non solo, Benitez ha deciso di scaricarlo a fine stagione nell'opera di rinnovamento della rosa partenopea. Il tecnico dell'Inter lo porterebbe volentieri a Milano e il costo dell'operazione non sarebbe nemmeno eccessivo. Diverso il discorso per il brasiliano classe 1992 del Real Madrid, Casemiro. Il centrocampista arriverebbe in prestito, ma andrebbe a prendere il posto lasciato vacante da Kuzmanovic o Kovacic.

La priorità estiva però sarà un attaccante di livello europeo che faccia fare il salto di qualità a tutto il reparto. Con Milito al passo d'addio, Mazzarri e Thohir hanno vedute diverse sul giocatore ideale da portare a Milano. Il tecnico ha individuato e chiesto il cartellino di Edin Dzeko del Manchester City in un'operazione non strettamente a buon mercato. Diverso il pensiero di Thohir che sta trattando da settimane il passaggio all'Inter del Chicharito Hernandez dal Manchester United. Il messicano ha già chiesto informazioni sulla città lombarda a Nemanja Vidic e pare in vantaggio sul collega bosniaco.