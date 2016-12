Inter, Mazzarri ha scelto Osvaldo: c'è l'offerta

21:52 - Niente Morata, Torres, Mandzukic o Dzeko. La prossima stagione accanto a Palacio e Icardi ci sarà Pablo Daniel Osvaldo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Mazzarri ha scelto di puntare sull'oriundo per rinforzare l'attacco. La richiesta formale al Southampton è già stata inviata. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto nel 2015. Intanto da Cagliari arrivano voci su una trattativa con l'Inter per Ibarbo.

Mazzarri insegue Osvaldo da tempo e con la Juve ormai defilata questo potrebbe essere il momento giusto per convincere i Saints e dare l'assalto alla punta. Al momento l'ipotesi sembra molto concreta, anche perché con Palacio ai Mondiali, il tecnico nerazzurro ha bisogno di un altro attaccante pronto a far coppia con Icardi già dai playoff di Europa League. Dal suo canto Osvaldo del resto ha più volte espresso la volontà di restare in Italia e di non voler tornare in Premier. La Juventus ha già fatto sapere di non voler riscattare il giocatore e dunque l'ipotesi Inter sembra molto allettante per l'italo-argentino. Per ora non sono ancora trapelate indiscrezioni circa la cifra dell'eventuale riscatto obbligatorio, ma la trattativa con il Southampton è già ben avviata.



Intanto, dopo il passaggio di consegne tra Cellino e Giulini, si scalda l'asse di mercato tra Cagliari e Milano. Alcune voci sempre più insistenti, infatti, spingono Ibarbo verso l'Inter. Nel dettaglio, visti gli ottimi rapporti del nuovo patron dei sardi e l'ex presidente dell'Inter Moratti, si parla di una trattativa molto ampia, che coinvolgerebbe diversi gioiellini nerazzurri ai margini del progetto di Mazzarri e vogliosi di fare esperienza in Serie A (Longo, Botta, Biraghi, Mbaye, Duncan, Di Gennaro). Il costo di Ibarbo si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Un prezzo abbordabile per le casse nerazzurre, specie se nell'affare verranno inseriti un paio di giovani promesse nerazzurre.