Inter, Mazzarri avrà Osvaldo. Ma c'è un caso-Belfodil

19:59 - Walter Mazzarri sarà accontentato. Dalla Premier il tecnico dell'Inter otterrà la punta che ha chiesto a gran voce. Nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti con il Southampton per Osvaldo, giocatore che piace a Mazzarri e che sarebbe felice di tornare in Italia. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il problema principale è rappresentato dalla concorrenza della Fiorentina.

Una concorrenza che non spaventa troppo l'Inter che, a buon diritto, ritiene di avere in pugno il giocatore. La fumata bianca dovrebbe essere imminente e potrebbe arrivare già oggi. Il tempo di trovare un accordo sull'eventuale riscatto e chiudere.A dare la spinta decisiva per riportare Osvaldo in Italia ci ha pensato Belfodil, già del West Ham. Manca solamente l'ufficialità e l'ufficialità è legata a un dettaglio abbastanza importante. Accontentato il giocatore, che voleva e ha ottenuto due milioni l'anno - in nerazzurro ne prende la metà, ndr -, il club inglese deve ora accontentare l'Inter che spinge per il riscatto obbligatorio a quota 10 milioni. Una cifra importante, da dividere con il Parma, che permetterebbe al club di Corso Vittorio Emanuele di ammortizzare la spesa sostenuta la scorsa estate. Il riscatto è però legato al numero di presenze che Belfodil farà nel West Ham. E' questo l'ultimo tassello da incastrare, poi arriverà l'annuncio. E con l'annuncio dell'addio dell'algerino potrebbe arrivare anche quello dell'acquisto di Osvaldo.

Nel frattempo però sono sorte complicazioni su Belfodil. Il Sassuolo ha interpellato l'Inter e il diesse del club di Squinzi, Nereo Bonato, ha detto: "Nulla è stato ancora definito fra l'Inter il West Ham. Noi ci sentiamo ancora in corsa: abbiamo chiesto Belfodil facendo una offerta, poi conta la volontà del giocatore". (Belfodil preferisce andare in Inghilterra ndr). Il Parma, titolare della metà del cartellino dell'attaccante, è in contatto coi dirigenti del Sassuolo.