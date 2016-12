Inter, Mandzukic nome nuovo per l'attacco

19:05 - Mercoledì a Madrid c'è stata una riunione all'Atletico, che ha fatto un'offerta all'Inter per Icardi e Handanovic: 22-23 milioni per l'attaccante e 8 milioni per il portiere. Al momento le parti sono distanti: l'Inter vuole 15 milioni in più. Se non riuscirà a cedere Icardi alla cifra richiesta, si continuerà a lavorare sul prestito di Osvaldo. Se invece Icardi dovesse partire, il club nerazzurro ha cominciato a sondare il terreno per Mandzukic.

L'attaccante croato del Bayern Monaco è già finito nel mirino del Milan ma non solo. Le sue parole d'addio al club bavarese ("Il gioco di Guardiola non fa per me") hanno infatti scatenato i club di mezza Europa.