Inter-M'Vila: siamo al passo decisivo

13:35 - M'Vila sarà un giocatore dell'Inter. Il centrocampista francese del Rubin Kazan, secondo alcune fonti non confermate, sarebbe già sbarcato a Milano nella serata di ieri. Il giocatore avrebbe incontrato la dirigenza nerazzurra per cercare di limare le distanze e trovare un accordo sul contratto. Accordo a quota 2,1 milioni di euro l'anno per quattro stagioni. A Milano c'è anche il direttore sportivo del Rubin Kazan, per portare avanti la trattativa con l'Inter.

L'incontro si è concluso positivamente: si respira ottimismo. Il club di Kazan spinge per un prestito oneroso da 1,5-2 milioni e un obbligo di riscatto a quota 8. L'Inter vorrebbe pagare non più di un milione per il prestito. La distanza da colmare non sembra poter rappresentare un ostacolo insormontabile. M'Vila, intanto, ha già chiarito la sua posizione: "Voglio giocare nell'Inter" e in effetti per l'Inter ha detto no a un'offerta da 4 milioni della Dinamo Mosca. Sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli, pronto a inserire Britos nella trattativa. Ma la volontà del giocatore è precisa.L'affare, in casa-Inter, potrebbe essere sbloccato definitivamente con l'inserimento di Taider nella trattativa. I primi passi, importanti, sono stati fatti.