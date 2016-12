Inter-Luiz Gustavo, missione quasi impossibile

19:34 - Per non sapere né leggere né scrivere o, a essere maliziosi, per mettere Thohir di fronte alle sue responsabilità, Walter Mazzarri ha fatto una cosa che non si fa, che non si deve, e ha sparato lì il nome grosso: Luiz Gustavo. Ha spiegato perché, ha raccontato come sarebbe la sua Inter con lui piazzato nel mezzo e ha passato la palla al presidente. Senza perder tempo in conti, senza pensare al costo, eccessivo, dell'operazione.

Ecco, appunto, il costo dell'operazione: 33 milioni di euro, non uno in meno, nessuno sconto possibile. I dirigenti nerazzurri sono già stati in Germania e hanno già parlato con il Wolfsburg. Come si dice in questi casi hanno sondato il terreno per poi provare ad abbozzare una trattativa. Solo che, almeno oggi, di trattativa non si può parlare perché c'è un prezzo da cui non si scappa e possibilità zero di abbatterlo. Luiz Gustavo è, quindi, sì il giocatore che farebbe al caso di Mazzarri - ma non solo suo: l'ha cercato mezza Premier e lui ha sempre detto che in Germania sta che nemmeno un pascià -, ma anche un sogno quasi irrealizzabile, un obiettivo lontano, troppo costoso, troppo impegnativo. Nel senso: servisse solo lui, allora, magari, chissà. Ma dato che c'è la necessità di ritoccare la squadra in più settori, a partire dall'attacco, 33 milioni sono troppi davvero. Meglio, quindi, valutare alternative. Alternative già conosciute, come Xhaka, Obi Mikel o Javi Garcia. O, come scrive il Corriere dello Sport, l'abbordabilissimo M'Vila. Già, ma sarà contento Mazzarri. Lui, per non saper né leggere né scrivere, ha fatto nomi e cognomi. Anzi, nome e cognome.