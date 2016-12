Inter, Lucescu blocca Fernando: "Da qui non si muove"

11:34 - Il mercato dell'Inter subisce un nuovo intoppo. Fernando, centrocampista brasiliano di 22 anni, finito da qualche giorno nel mirino della dirigenza, non si muoverà da Donetsk. Parola di Mircea Lucescu: "Un club che vuole un giocatore contatta il club di appartenenza. L'Inter non ci ha chiamato - ha spiegato il tecnico dello Shakhtar -. Tutto questo caos è colpa del suo agente... Fernando non è in vendita, resta con noi".

L'ipotesi Fernando sorge e tramonta nell'arco di pochi giorni, anche se secondo Lucescu non c'è mai stato un tentativo concreto da parte del club nerazzurro: "Conosco bene i dirigenti dell'Inter e ci ho parlato diverse volte in passato, ma in questo caso non v'è alcuna trattativa in corso. Noi siamo concentrati sulla stagione. Il 17 iniziamo la preparazione e conto su di lui. L'abbiamo pagato molto e lo ritengo un elemento davvero importante per la squadra". Poi, nell'intervista concessa a 'fcinternews.it', le bordate all'agente: "Probabilmente sarà scontento, perché si aspettava maggior spazio per il suo assistito, ma i brasiliani al primo anno fanno sempre fatica ad ambientarsi e imporsi. Fernando ha giocato meno di quanto si aspettava, ma ha comunque avuto uno spazio importante. E' un ottimo giocatore e sono sicuro che quest'anno migliorerà ancora, dando un contributo importante per lo Shakthar".