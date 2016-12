Inter, le mani su "Chicharito" Hernandez 

20:27 - Dopo l’ingaggio di Nemanja Vidic ecco per l’Inter un’altra star direttamente da Old Trafford, il teatro dei sogni: non è il francese Evrà, non è il giapponese Kagawa, giocatori dei quali si è parlato in queste ultime ore, ma il venticinquenne messicano Hernandez, pronto a lasciare i Red Devils per vestire il nerazzurro. La trattativa, ben avviata, doveva rimanere segreta, ma si sa, spesso nel calcio parlano anche i muri dello spogliatoio. Javier Hernandez , è noto come “El chicharito”, ovvero il pisellino, soprannome ereditato dal padre, anch’esso calciatore, che per i suoi occhi verde pisello era stato a suo tempo soprannominato, “El chicharo” .

Era arrivato allo United, che lo aveva prelevato dal Chivas per 6 milioni di sterline, nel 2010, ma dopo 3 stagioni ad alto livello, con 35 gol in Premier, è finito praticamente nel dimenticatoio, complice anche un infortunio alla coscia patito lo scorso mese d’agosto. David Moyes non lo vede o lo vede poco, tant’è che in campionato ha messo insieme solo 4 presenze da titolare. In totale pero’è sceso in campo nelle varie competizioni 10 volte dall’inizio per un totale di 7 reti, niente male. Non è svincolato, il suo contratto, scadrà nel 2016, ma a Manchester dove non trova spazio, non ci vuole più stare. E l’Inter ha preso la palla al balzo puntando su un giocatore che ha sempre avuto il gol facile e i cui parametri anagrafici - è nato il primo giugno 1988 a Guadalajara, non ha dunque ancora 26 anni - sono perfettamente in linea con le direttive di Thohir, che al pari del suo predecessore ha dunque un debole per i calciatori dello United: Massimo Moratti, come noto, avrebbe voluto fortemente in nerazzurro Eric Cantona, il suo sogno proibito. Gli andò male, si accontentò di Paul Ince, il gladiatore di Old Trafford, divenuto poi a San Siro il grande trascinatore del centrocampo nerazzurro. Due presidenti, un italiano e un indonesiano, molto diversi, ma entrambi uniti nel segno dello United.