Inter-Lavezzi, ritorno di fiamma: i nerazzurri ci pensano

13:36 - In casa Inter torna di moda il nome di Lavezzi, giocatore ideale per completare il reparto d'attacco a disposizione di Mazzarri. Per ora è soltanto di un'idea, visto che una trattativa vera e propria tra i nerazzurri e il Psg non è ancora cominciata. Il club di Thohir, però, è pronto a fare sul serio nel caso in cui venissero ceduti Guarin e Alvarez. I francesi vogliono 15 milioni, mentre Ausilio pensa a un prestito con diritto di riscatto.

Dopo due anni in Francia, Lavezzi - che a Parigi non è titolare inamovibile - potrebbe dunque decidere di rientrare in Italia, dove tornerebbe volentieri. Il Pocho adora Milano e proprio nel capoluogo meneghino, sponda Inter, ritroverebbe Mazzarri, suo tecnico ai tempi del Napoli. Tra i due il rapporto è rimasto ottimo.



L'Inter ci pensa, riflette, valuta. L'idea è suggestiva, perché Lavezzi sarebbe l'uomo in grado di far compiere il salto di qualità alla banda di Mazzarri. L'affare, come riporta la Gazzetta dello Sport, è però subordinato a due cessioni: Guarin e Alvarez. Se non partiranno loro, infatti, non si farà nulla. Il colombiano interessa allo Zenit di Villas Boas, mentre l'argentino piace all'Atletico Madrid.



Il Psg valuta il Pocho almeno 15 milioni di euro, ma il direttore dell'area tecnica Piero Ausilio sta già pensando alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per la prossima stagione. Un grosso scoglio riguarda l'ingaggio dell'attaccante, che guadagna 4,5 milioni a stagione: ma per Lavezzi la voglia di tornare protagonista, nell'amata Milano, potrebbe fare la differenza.