Inter, l'obiettivo numero è Borriello 

20:52 - Da Osvaldo a Borriello. Da un ex Roma a uno che può diventarlo presto. L'Inter cambia obiettivo e punta forte sull'attuale bomber giallorrosso. I nerazzurri hanno trovato difficoltà con il Southampton per raggiungere un accordo economico per l'oriundo e per questo si sono indirizzati su Borriello: con la squadra capitolina si può trattare ed è anche possibile ottenere il prestito. Mazzarri lo ha già allenato alla Reggina e ha dato l'ok.

Con Osvaldo quasi saltato, anche se non ancora definitivamente, si prova l'assalto a Borriello. Naturalmente uno esclude l'altro. Un ritorno di fiamma tra l'Inter e l'attaccante della Roma, infatti già in estate c'erano stati diversi contatti. La situazione è sempre la stessa e il problemino è ancora una volta l'ingaggio del giocatore: 2,7 milioni di euro netti a stagione. L'operazione prestito secco di sei mesi è comunque fattibile perché il bomber sta trovando poco spazio in giallorosso. Più complicato, invece, un riscatto nerazzurro a giugno.