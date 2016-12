Inter-Juve, segnali di disgelo

08:39 - Segnali di disgelo tra Inter e Juve. Occasione l'incontro, avvenuto a Milano in occasione del consiglio direttivo dell'A.Di.Se (Associazione italiana dei direttori sportivi) tra il direttore tecnico del club nerazzurro Piero Ausilio e l'ad bianconero Beppe Marotta. Un faccia a faccia, casuale, che potrebbe riaprire i discorsi di mercato tra i due club dopo le frizioni degli ultimi tempi: Guarin e Ranocchia i nomi caldi sul'asse Milano-Torino.

Da due stagioni Ranocchia è nel mirino della Juve, pallino di Antonio Conte. Per il difensore, in Brasile come 'riserva', si parla da tempo di rinnovo con l'Inter, con un prolungamento per altri due anni con ritocco dell'ingaggio (attualmente il suo contratto scade nel 2015 a 2,1 milioni) e la consegna della fascia di capitano ma il nero su bianco continua a slittare. L'altro nome è quello di Fredy Guarin, reduce da un rinnovo fino al 2017 con l'Inter, che però lo avrebbe messo nella lista dei partenti. E dal canto suo il colombiano 'chiama' la Juve, cui è stato vicinissimo in estate, prima che saltasse lo scambio con Vucinic. L'Inter ha chiesto Marchisio in cambio: davanti al 'no' bianconero il rilancio del club di Thohir: 18 milioni in contanti. Troppi per la Juve. Ora però i discorsi potrebbero ripartire.