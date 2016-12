Inter, il Racing Avellaneda chiama Milito: "Torna da noi" 

11:20 - Lunedì Diego Milito tornerà ad assaggiare il campo, finalmente pronto a dare un contributo alla sua Inter nella rincorsa alla zona Champions. A stretto giro dovrebbe poi ricevere una chiamata che però potrebbe cambiare il suo futuro nerazzurro: "Chiamerò Diego - ha dichiarato il presidente del Racing di Avellaneda Victor Blanco ad una radio argentina - per lui le porte del nostro club sono aperte: penso proprio che a giugno possa tornare".

Con il contratto in scadenza a giugno, il futuro del Principe è ancora tutto da decifrare. La volontà dell'argentino è al momento quella di concentrarsi esclusivamente sul suo ritorno in campo, pensando solo al suo recupero e a contribuire alla rincorsa nerazzurra al terzo posto. Il discorso per il rinnovo con l'Inter non è ancora stato intavolato, solo contatti e nulla più. Decisivi i prossimi due mesi, decisivi per la nuova dirigenza interista per capire se prolungare o meno: spiragli su cui fa leva il Racing di Avellaneda, il club in cui Diego iniziò e nel quale a giugno potrebbe a questo punto tornare per ripartire.