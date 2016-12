Inter, il Chicharito è sempre più vicino: chieste informazioni a Vidic

13:46 - Tre indizi fanno una prova: Il Chicharito è sempre più vicino all'Inter. Dopo i media inglesi e messicani, la conferma sulla trattativa arriva da Nemanja Vidic. Il centrale dello United, primo rinforzo dell'Inter per la prossima stagione, è stato alla Pinetina per farsi un'idea di come sarà la sua nuova avventura e al suo ritorno in Inghilterra è stato tempestato di domande da Hernandez, evidentemente molto interessato.

Al momento si tratta solo di una nuova indiscrezione, per carità. Ma le voci che danno il Chicharito all'Inter ormai sono sempre più insistenti. E se anche il diretto interessato chiede informazioni sull'ambiente nerazzurro, allora forse l'affare è alla stretta finale e il messicano deve prendere una decisione. Di sicuro la chiacchierata con il compagno di squadra Vidic c'è stata e pare che il Chicharito abbia mostrato grande attenzione per le sensazioni registrate dal neo acquisto nerazzurro sul clima che si respira alla Pinetina. Domande interessate, evidentemente.