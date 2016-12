Inter, Hernanes è ufficiale: ha firmato fino al 2018

09:57 - Al termine di una lunga giornata, cominciata con l'arrivo a Milano e le visite e passata in gran parte con i massimi dirigenti dell'Inter, Hernanes è ufficialmente diventato un giocatore nerazzurro. Il contratto è stato depositato in Lega con una mail alle 22:15, mentre il comunicato del club di Corso Vittorio Emanuele è arrivato alle 22:46. Alla Lazio vanno circa 20 milioni. Il brasiliano ha firmato fino al 30 giugno 2018.

E' dunque Hernanes il primo grande colpo dell'era Thohir. Il brasiliano, centrocampista duttile capace di giocare in cabina di regia come alle spalle delle punte, va a completare l'organico di Mazzarri che aveva assoluta necessità di un uomo capace di legare i reparti e dare qualità in mezzo al campo. A voler cercare il pelo nell'uovo ai nerazzurri manca forse un attaccante. E in effetti la scelta del brasiliano è arrivata dopo la lunga e, in qualche modo tragica, trattativa con la Juve per Mirko Vucinic. Un'altra rampa di lancio per gli attaccanti, per la verità, quindi uno con caratteristiche non così lontane da quelle dell'ex Lazio. Di sicuro Hernanes ha voluto l'Inter e l'Inter ha voluto Hernanes. L'investimento di Thohir è stato importante, forse inatteso nelle cifre, ed è un investimento che guarda avanti. Da Hernanes nasce la nuova Inter. La prima vera Inter di Thohir.



LA GIORNATA DI HERNANES

22:46 L'INTER ANNUNCIA HERNANES

Sul sito ufficiale arriva finalmente l'annuncio: "FC Internazionale dà il benvenuto a Hernanes. Presso gli uffici della Lega Serie A sono stati depositati i documenti con i quali la società nerazzurra ha acquistato dalla Lazio a titolo definitivo il nazionale brasiliano.

Hernanes De Carvalho Viana Lima Anderson, nato a Recife il 29 maggio 1985, vanta 23 presenze e 2 reti con la maglia della Selecao, con la quale ha conquistato anche la Confederations Cup 2013. Nel suo palmares figurano anche 2 campionati brasiliani vinti con il San Paolo nel 2007 e nel 2008 e la Coppa Italia 2012-2013 con la Lazio".

Il giocatore ha firmato con l'Inter fino al 30 giugno 2018.



22:15 DEPOSITATO IL CONTRATTO DI HERNANES

E' arrivato via mail in Lega il contratto di Hernanes che, a questo punto, è ufficialmente un giocatore dell'Inter.

21:56 "HERNANES IN WAITING"

Si fa attendere l'ufficialità di Hernanes all'Inter. E infatti anche l'agente del giocatore lo sottolinea: "Is waiting", ha detto... Già, sta aspettando

20:30 BELFODIL AL LIVORNO, CHIUSO L'ACCORDO

Thohir ha lasciato la sede dell'Inter, ma per evitare telecamere e interviste è uscito dalla porta di servizio, inaccessibile agli estranei. Mentre da casa-Inter trapela la notizia che si è finalmente conclusa la cessione di Belfodil: va al Livorno.

20:02 PERCHE' NON C'E' ANCORA L'ANNUNCIO DI HERNANES?

La domanda corre sul filo del mercato: ma perché non ci sono ancora tracce del comunicato che rende ufficlale il passaggio di Hernanes dalla Lazio all'Inter? Il dialogo fra i due club, con 20 milioni di euro in discussione, non è evidentemente scontato.

19:20 THOHIR IN SEDE-INTER

Chiuso il pomeriggio alla Pinetina, il presidente dell'Inter è tornato in sede per fare il punto sull'affare-Hernanes, per discutere del possibile trasferimento di Ranocchia (al Galatasaray) e lasciare le consegne per i prossimi giorni.

18:33 HERNANES, CONCLUSE LE VISITE MEDICHE

Hernanes ha concluso le visite mediche nelle strutture predisposte dalla società nerazzurra. A questo punto, si attende l'ufficialità del contratto che lo lega all'Inter.

18:06 THOHIR, DISCORSO DI INCORAGGIAMENTO ALLA SQUADRA

Thohir ha parlato alla squadra e l'ha incoraggiata. Ha chiesto ai giocatori di restare uniti per cercare di uscire tutti insieme da questo momento difficile.

17:42 THOHIR HA LASCIATO LA PINETINA SENZA RILASCIARE DICHIARAZIONI

Il presidente dell'Inter Thohir ha lasciato la Pinetina senza fermarsi e senza rilasciare dichiarazioni.

16:15 BELFODIL, SI ATTENDE IL LIVORNO

Per la cessione di Belfodil, si aspettano le decisioni del Livorno che è la sua probabile destinazione per i prossimi sei mesi. Ci sarebbe anche l'interesse del Bologna, oltre a quello del Catania.

15:58 AL LAVORO PER LA STESURA DEL CONTRATTO DI HERNANES

Mentre il giocatore sta completando le visite mediche, i dirigenti dell'Inter e il manager di Hernanes sono nella sede nerazzurra per mettere a punto i dettagli del contratto.

15:22 VIA ALLE VISITE MEDICHE PER HERNANES

Le visite mediche per Hernenes sono cominciate. Al termine di tutti i controlli, la firma del contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2018.

14:59 HERNANES LASCIA GLI UFFICI DI RINALDO GHELFI

Dopo un lungo colloquio con Rinaldo Ghelfi, consigliere di amministrazione dell'Inter, Hernanes è salito in macchina per dirigersi aìnelle strutture ospedaliere per le visite mediche





14:42 PRONTA L'AUTO PER PORTARE HERNANES A PAVIA

Sotto gli uffici del consigliere di amministrazione dell'Inter Rinaldo Ghelfi è parcheggiata l'automobile che dovrebbe portare Hernanes a Pavia per svolgere le visite mediche



14:38 THOHIR ARRIVATO ALLA PINETINA

Il presidente Erick Thohir è arrivato ora ad Appiano Gentile per seguire l'allenamento e per un colloquio con Walter Mazzarri. Thohir rientrerà domani a Giacarta e dunque non sarà in Italia per Juventus-Inter.



14.07 THOHIR VERSO APPIANO GENTILE

Il presidente dell'Inter Erick Thohir ha lasciato la sede nerazzurra per dirigersi ad Appiano Gentile per salutare squadra e allenatore



13:25 HERNANES E' A MILANO

Dopo aver spiegato i motivi della sua decisione, Hernanes è sbarcato in questi minuti a Milano per legarsi all'Inter sino al 2018



12:50 HERNANES IN RADIO: "SCELGO L'INTER NON PER SOLDI O FAMA: VOGLIO LO SCUDETTO"

Hernanes ha spiegato i motivi dell'addio alla radio ufficiale della Lazio: "Sono ancora un po' emozionato, ieri non è stata una giornata facile da gestire. Non ho dormito per niente stanotte. I tifosi mi hanno amato in maniera incredibile. Quelle su Facebook erano le mie vere parole. Fin da bambino ho avuto voglia di rendere la mia vita speciale, di fare qualcosa di speciale. Quando sono arrivato qui alla Lazio volevo vincere scudetto, ho dato tutto per raggiungere questo obiettivo anche se non era facile. La Coppa Italia è stata davvero speciale, avevo capito che forse era quello il massimo traguardo che potevo raggiungere. La mia scelta non c'entra niente con i soldi o la fama: voglio fare qualcosa di importante. Ringrazio tutti qui alla Lazio ma non ci ripenso. Voglio arrivare fino in fondo in questa mia decisione".



12:28 HERNANES IN ARRIVO A MILANO

Hernanes non ha preso parte all'alleamento della Lazio questa mattina a Formello. Il brasiliano ha già svuotato il suo armadietto e sta viaggiando verso Milano per definire il suo passaggio all'Inter. Nel pomeriggio dovrebbe svolgere le visite mediche a Pavia.

12:19 THOHIR IN SEDE

Il presidente dell'Inter Erick Thohir è rientrato a Milano e da pochi minuti si trova nella sede dell'Inter

11:07 BELFODIL AL CATANIA, MANCA IL SI' DELL'ATTACCANTE

L'Inter pensa anche a cedere. C'è l'accordo con il Catania per Belfodil, manca solo il sì dell'attaccante.

10:56 HERNANES, CONTATTO TELEFONICO TRA FASSONE E LOTITO

Si stanno limando gli ultimi dettagli per il passaggio di Hernanes all'Inter. Il direttore generale nerazzurro Marco Fassone e il presidente biancoceleste Claudio Lotito sono in contatto telefonico per superare gli ultimissimi ostacoli

10:20 THOHIR E' A MILANO

Erick Thohir è rientrato in mattinata a Milano. Il presidente dell'Inter dovrebbe dirigersi in sede.

10:15 HERNANES DOVREBBE ALLENARSI ANCORA CON LA LAZIO

Questa mattina alle 11 c'è in programma l'allenamento della Lazio e dovrebbe esserci anche Hernanes. La seduta è pero a rischio per un nubifragio.

10:01 HERNANES: "HO CHIESTO IO A LOTITO DI ANDARE VIA"

Ecco le parole di Hernanes sul suo profilo personale di Facebook: "Buongiorno ragazzi, vorrei spiegare le mie lacrime perché ho visto che si è capito male! Ieri ho pianto non perché la società, nella persona di Igli Tare e del presidente, mi stava obbligando ad andarmene!! Non ho pianto per questo!! Ho pianto perché sta avvenendo la trattativa tra le due squadre e io avevo la possibilità di lasciarvi; la possibilità di lasciare Roma, il posto che amo, il tifosi che amo, la gente che amo. Ma perché ho detto io al presidente che vorrei andare, perché credevo di migliorare a livello professionale!! Nonostante i suoi tentativi di trattenermi con ottime offerte economiche, come quella dopo la partita contro il Napoli, ha provato fino all'ultimo! Lo ringrazio anche pubblicamente perché è stato sempre correto com me!! Ma è una scelta mia!! Per seguire le mie esigenze interiori di raggiungere livelli ancora più alti calcisticamente!! Volevo spiegare questo, visti gli episodi di ieri!! Anche se mi parte il cuore di sapere che tante persone saranno tristi com queste parole!! Ragazzi, grazie dell'amore con cui mi avete amato dal primo giorno ad oggi e sapete che io vi amerò per sempre e non vi dimenticherò mai!!! Anche se passerete ad odiarmi per queste parole. Hernanes".

09:35 LAZIO, ALLENAMENTO ALLE 11

La Lazio si allenerà a Formello alle 11, molto probabilmente Hernanes non ci sarà. Il centrocampista biancoceleste ha dormito a Roma e potrebbe partire per Milano nelle prossime ore.

09:20 THOHIR, PROBABILE VISITA AD APPIANO

Erick Thohir sta per rientrare a Milano dal viaggio a Roma. Il presidente dell'Inter potrebbe presentarsi ad Appiano Gentile nel pomeriggio.

09:14 LAZIO, NESSUNA CONTROPARTITA

La Lazio vuole dall'Inter solo soldi per Hernanes, nessuna contropartita tecnica. Lotito aveva chieso 20 milioni di euro, ma potrebbe accettarne 18. Si va avanti a trattare.

08:00 L'INTER OFFRE BELFODIL

L'Inter per abbassare il prezzo di Hernanes sta provando a inserire nell'affare Belfodil. La Lazio, però, vorrebbe Icardi.

07:32 LE CIFRE DELL'AFFARE

Il sì all'operazione di Lotito non c'è ancora stato, ma arriverà nelle prossime ore. Il presidente della Lazio ha chiesto 20 milioni di euro, ma l'affare si farà per 16 milioni di euro. Hernanes è pronto a firmare con l'Inter fino al 2018 con un ingaggio da 2,8 milioni di euro più bonus.

07:20 HERNANES E' ATTESO A MILANO

Hernanes dovrebbe arrivare a Milano questa mattina. L'Inter avrebbe già prenotato le visite mediche sia a Pavia che a Varese

07:15 CENA LOTITO-THOHIR? ARRIVANO SMENTITE

Nella tarda serata di ieri era circolata la notizia di una cena in corso tra Thohir e Lotito a Roma. Notizia che però non ha trovato conferme e sono arrivate anche delle smentite.

ORE 00:00 DS LAZIO TARE A MILANO: "CON L'INTER NON SIAMO ANCORA VICINI"

Non c'era Hernanes sull'ultimo treno da Roma a Milano ma il ds della Lazio Tare. "Noi abbiamo fatto al giocatore la nostra proposta di rinnovo, ora tocca a lui scegliere. Con l'Inter non siamo ancora vicini".

