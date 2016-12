Inter, Hernandez primo rinforzo in attacco per Mazzarri 

15:21 - Il Chicharito Hernandez, come detto e scritto da Sportmediaset mesi fa, nel momento dell'annuncio di Vidic: sarà il messicano il primo acquisto in attacco dell'Inter dell'era Thohir. Prima punta, capace di adattarsi come seconda, 26 anni e ingaggio in linea coi parametri nerazzurri: l'identikit perfetto per il presidente indonesiano, che già ha parlato di lui coi dirigenti del Manchester United e che ben si adatta alle richieste di Mazzarri. Soluzione possibile anche per il prezzo del cartellino, non superiore ai 15 milioni, più semplice di certo di quella che porta a Torres, il solo rimasto papabile della lista snocciolata un mese fa dallo stesso Thohir, lista che oltre allo spagnolo comprendeva anche Dzeko e Morata, obiettivi praticamente impossibili. E sullo sfondo torna anche Lazar Markovic, esterno serbo del Benfica, già seguito e incontrato ai tempi del Partizan Belgrado. Ventanni e ottime credenziali ha però una clausola rescissoria molto alta e soprattutto piace al Chelsea di Mourinho.