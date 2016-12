Inter, Handanovic: "Il mio futuro? In nerazzurro" 

10:25 - Samir Handanovic non si vede lontano dai colori nerazzurri: "Il mio futuro? All'Inter”. Così il portiere sloveno alla presentazione del torneo giovanile Lazio Cup, dedicato a Maurizio Maestrelli. Sicuro sul proprio conto, altrettanto sulle cause del momento difficile della squadra: "Il cambio di proprietà non centra, non è quello il punto, non abbiamo problemi dal punto di vista psicologico. Il problema vero è che non riusciamo a vincere le partite. E' un campionato intero che va su e giù - ha continuato Handanovic - ed è normale che non possiamo essere contenti. Ma questa situazione deve passare, sin dalle prossime partite. Dobbiamo fare il massimo nelle gare che mancano, solo dopo faremo i conti e vedremo come saremo arrivati".