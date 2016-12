Inter, Guarin verso lo United e Alvarez all'Atletico

12:00 - Fredy Guarin scruta pensieroso il suo futuro. Osserva la sua gigantografia come se fosse un quadro astratto, indecifrabile proprio come il suo futuro. Il colombiano ha postato questa foto nella notte, un'altra notte evidentemente insonne, di attese. Lo Zenit, nonostante le smentite di Andrè Villas Boas, vuole aspettare la sfida di ritorno contro lo Standard Liegi in programma domani a San Pietroburgo. Ma l'ingaggio milionario finanziato dagli introiti della Champions potrebbe anche non bastare a convincere Guarin sempre intenzionato ad aspettare le mosse dello United.

Se ormai sembrano residuali le possibilità di essere il sostituto di Vidal alla Juve, crescono le quotazioni che i Red Devils, dopo l'imminente offerta da 85 milioni di euro per Di Maria, possano chiudere proprio su Guarin valutando il tutto come un'operazione low cost da 15 milioni di euro.

Ore caldissime dunque con l'Inter che ha pure ricevuto una proposta dall'Atletico Madridi per Ricky Alvarez: per ora i Colchoneros, su impulso di Simeone, trattano l'argentino soltanto in prestito oneroso. In ogni caso qualcosa può davvero sbloccarsi in entrata: l'imput che Thohir, in arrivo mercoledì a Milano, attendeva per affondare il colpo su un grande crack. Lavezzi, sedotto e abbandonato dalla Juventus, è il sogno dei tifosi nerazzurri che sul web hanno fatto capire di volere el pocho. Non è facilissimo perché il Psg deve trovare un sostituto in breve tempo e c'è pure da considerare che oltre ai 15 milioni richiesti dai francesi, l'attaccante percepisce un ingaggio da 4.5 milioni di euro. Al momento sembra una pista tortuosa ma l'addio di uno tra guarin e Alvarez potrebbe dare l'accelerata finale.