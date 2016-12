Inter, Guarin legato a Vidal: ci sono Juventus e United

14:43 - Ore frenetiche in casa Inter per stabilire il futuro di Fredy Guarin. Il colombiano, che non è in cima alle priorità di Mazzarri, dovrebbe essere ceduto per fare cassa. In questi giorni il ds Ausilio ci sta ragionando: servono 14-15 milioni. Fra le papabili ci sono Juventus e Manchester United, che sono tenute in ballo da Vidal. Ma dall'Inghilterra c'è anche la proposta del Tottenham. Con quei soldi l'Inter si tufferebbe su Biabiany e Rolando.

Dopo aver sistemato l'attacco con Osvaldo, l'Inter deve mettere a segno qualche colpo in uscita. Assieme ai soliti noti (Laxalt, Campagnaro, Mbaye e Silvestre), c'è anche Fredy Guarin, che in questo periodo nerazzurro non ha mai dato prova di continuità. Con la cessione del colombiano i nerazzurri avrebbero la possibilità di monetizzare. Ma la questione non è delle più semplici. La valutazione del Guaro è di 15 milioni. Chi può investirli? La Juve, se parte Vidal, o il Manchester United, se non arriva Vidal. Il destino di Guarin sembra legato al collega cileno, che rischia di lasciare col fiato sospeso bianconeri e Red Devils fino alle ultime ore di mercato. Fredy è già stato vicino alla Juventus lo scorso gennaio (quando venne inserito nella trattativa Vucinic).

Non solo. Dall'Inghilterra, negli ultimi giorni, sarebbe arrivata un'offerta del Tottenham: 12 milioni più Soldado, spiega 'Tuttosport'. Ma l'Inter non ha bisogno di attaccanti, visto che ci sono già Palacio, Icardi e Osvaldo. Gli Spurs restano alla finestra. L'unico giocatore che serve a Mazzarri nel reparto avanzato è un esterno alla Biabiany (che ha già dato il suo ok per il tornare a San Siro). L'offerta al Parma per ora è di 3-4 milioni più Schelotto, ma gli emiliani chiedono il doppio dei soldi. E poi Ausilio vorrebbe riportare a casa Rolando dopo l'ultima stagione positiva (c'è da convincere il Porto). Per concludere queste operazione serve quella disponibilità economica che solo Guarin, più di chiunque altro, potrebbe garantire. La prossima settimana se ne saprà di più.